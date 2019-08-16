Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü genç öldü

16.08.2019 12:03

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, TIR'ı sollayan otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Serkan Balcancı (20), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Kumarlı Mahallesi'ndeki Samsun-Ordu karayolunda meydana geldi. Mert K. yönetimindeki 34 LBB 07 plakalı otomobil, önündeki TIR'ı solladığı sırada karşıdan gelen Serkan Balcancı yönetimindeki 55 ABE 813 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosikletten düşen genç, metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Serkan Balcancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Balcancı'nın cansız bedeni, Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Serkan Balcancı'nın Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olduğu öğrenildi.



Kaynak: DHA