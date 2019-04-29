Otomobilin Çarptığı Motosikletin Sürücüsü Ağır Yaralandı
SAMSUN'da yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Süleyman Vural (68), ağır yaralandı.
SAMSUN'da yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Süleyman Vural (68), ağır yaralandı.
Kaza, saat 14.45 sıralarında Samsun- Ankara karayolu üzeri Sarıışık mevkisinde meydana geldi. Havza yönüne giden E.T. (42) yönetimindeki 55 JM 778 plakalı otomobil, iddiaya göre kavşaktan yolun karşısına geçmek isteyen Süleyman Vural'ın kullandığı 55 AU 574 plakalı motosiklete çarptı. Çapışmanın etkisiyle sürücüsüyle savrulan motosiklet, metrelerce sürüklenerek yol kenarında bulunan refüje düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Vural'ın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.
- Samsun
Kaynak: DHA