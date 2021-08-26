OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
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OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Hikmet Fındık yaralandı.

DÜZCE'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Hikmet Fındık yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde D-655 karayolu Beyciler sapağı mevkisinde meydana geldi. D-655 karayolundan Beyciler Mahallesi'ne dönmek isteyen Nizamettin Zengin yönetimindeki 34 CTT 052 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hikmet Fındık yönetimindeki 34 BCU 260 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı Hikmet Fındık'ı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Haberler
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