Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
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Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı BURSA'nın İznik ilçesinde, otomobilin çarptığı plakasız motosikletin sürücüsü Mine Ç. (40) yaralandı.

Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
01.06.2020 15:30 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:30

Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

 

BURSA'nın İznik ilçesinde, otomobilin çarptığı plakasız motosikletin sürücüsü Mine Ç. (40) yaralandı. 

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Santral Garaj'dan çıkan Mustafa Eyüpoğlu yönetimindeki 16 H 4240 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mine Ç. kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Mine Ç. yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, Mine Ç.'yi ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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