Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam geç saatlerinde ilçenin Siverek Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Servan Y.'nin kullandığı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla yaralı Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Komedi filmi gibi hırsızlık! Beceriksiz suçlunun talihsiz gecesi cezaevinde son buldu

Komedi filmi gibi hırsızlık! Beceriksiz suçlunun talihsiz gecesi cezaevinde son buldu

 Babasına solunum cihazı götürürken ölüm hastane yolunda yakaladı

Babasına solunum cihazı götürürken ölüm hastane yolunda yakaladı

 Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği minibüs duvara çarptı: 12 yaralı

Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği minibüs duvara çarptı: 12 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title