Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
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Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'te otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Karabük'te otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, 100. Yıl Mahallesi Mavi Büfe mevkiinde meydana geldi. H.K. idaresindeki 67 TP 136 plakalı otomobil Safranbolu istikametine seyir halindeyken Azerbaycan uyruklu İ.G. idaresindeki 78 AAU 461 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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