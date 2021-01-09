Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

BURSA'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Bülent Çam (41), hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mehmet Y., adliyeye sevk edildi.

Kaza, dün akşam, Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Y. yönetimindeki 09 KK 790 plakalı otomobil, Bülent Çam'ın kullandığı 16 AYK 473 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen Çan, kafasını yola çarparak, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen 2 çocuk babası Çan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazanın ardından gözaltına alınan Mehmet Y., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mehmet Y.'nin savcılık sorgusu sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN