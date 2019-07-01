Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
İzmir'in Torbalı ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
İzmir'in Torbalı ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, U.K. (47) idaresindeki 35 TRM 78 plakalı otomobil, İzmir-Aydın karayolu Yemişlik Mahallesi yakınlarında elektrikli motosiklete çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Hacı Mehmet Sayan (45) olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü U.K. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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