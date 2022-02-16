Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler
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Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

KIRIKHAN, HATAY (İHA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan - Karadurmuşlu yolunda meydana gelen kazada, Abbas D. yönetimindeki 31 ALD 998 plakalı otomobil, aynı yönde giden sollamaya çalıştığı Adnan Gezer'in kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen

motosiklet sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı. - HATAY

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kırıkhan, Otomobil, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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