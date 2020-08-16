Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü 100 metre sürüklendi
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Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü 100 metre sürüklendi

Karabük'te, bir otomobilin arkadan çarptığı motosiklet sürücüsü yaklaşık 100 metre sürüklendi.

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü 100 metre sürüklendi
16.08.2020 00:59 | Son Güncelleme: 16.08.2020 02:07

Karabük'te, bir otomobilin arkadan çarptığı motosiklet sürücüsü yaklaşık 100 metre sürüklendi. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük'ten Safranbolu istikametine giden Yiğit K, yönetimindeki 78 BN 200 plakalı otomobil, önünde ilerleyen yabancı uyruklu Mustafa Dheeya Shakır'in (31) kullandığı motosiklete çarptı.

Yola savrulan motosikletin sürücüsü Shakır, yaklaşık yüz metre sürüklendi. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine ambulans sevk edilirken, yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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