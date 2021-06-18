OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET PARAMPARÇA OLDU, 1 AĞIR YARALI
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OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET PARAMPARÇA OLDU, 1 AĞIR YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FATİH'te kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil, motosiklete çarptı.

FATİH'te kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil, motosiklete çarptı. Kazada motosiklet yaklaşık 200 metre savrularak paramparça olurken, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, gece saat 22.45 sıralarında yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KY 6142 plakalı otomobil Macar Kardeşler Caddesi'nde ilerlediği sırada iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaptı. Bu sırada otomobil, Horhor Caddesi'nden yolun karşısına geçmeye çalışan A. A.'nın (34) kullandığı 16 GN 568 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 200 metre ileriye savrularak paramparça olurken, motosiklet sürücüsü A. A., yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken bir yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, A. A.'yı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

POLİS SÜRÜCÜNÜN KİM OLDUĞUNU TESPİT EDECEK

Yolda önlem alan polis ekipleri de, kazayı yara almadan atlatan otomobildeki 2 kişiyi emniyete götürdü. Polis, kazaya neden olan otomobildeki 2 kişiden hangisinin sürücü olduğunu araştırıyor.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET PARAMPARÇA OLDU, 1 AĞIR YARALI
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET PARAMPARÇA OLDU, 1 AĞIR YARALI
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET PARAMPARÇA OLDU, 1 AĞIR YARALI
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET PARAMPARÇA OLDU, 1 AĞIR YARALI
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET PARAMPARÇA OLDU, 1 AĞIR YARALI
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET PARAMPARÇA OLDU, 1 AĞIR YARALI
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET PARAMPARÇA OLDU, 1 AĞIR YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET PARAMPARÇA OLDU, 1 AĞIR YARALI - Haberler
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