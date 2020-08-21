Otomobilin çarptığı motosiklet 54 metre sürüklendi Karabük'te ters yönden ana yola kontrolsüz çıkış yapan motosiklete otomobil çarptı.

Karabük'te ters yönden ana yola kontrolsüz çıkış yapan motosiklete otomobil çarptı. Üç kişinin yaralandığı kazada çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 54 metre sürüklendi.

Edinilen bilgiye göre kaza 100. Yıl Mahallesi Jandarma Kavşağında meydana geldi. Karabük istikametine seyir halinde olan Muhammet H.Ö (21) yönetimindeki 78 BZ 977 plakalı otomobil, ters yönden ana yola kontrolsüz bir şekilde çıkış yapan Afgan uyruklu Abdul Fattah Abdul Rasheed(24) idaresindeki 37 MA 0089 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrulan motosiklet sürücüsü ile birlikte otomobilde bulunan Muhammet H.Ö ile İlkan B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ olay yerine gelerek kaza ile ilgili bilgi alırken, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda motosikletin 54 metre sürüklendiği tespit edildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA