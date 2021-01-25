Son dakika: Küçükçekmece'de trafik kazası: 7 kişi yaralandı
25.01.2021 18:33 | Son Güncelleme: 25.01.2021 19:08
Son dakika haberler: Küçükçekmece'de direğe çarpan yolcu minibüsündeki 7 yolcu yaralandı.
Küçükçekmece'de direğe çarpan yolcu minibüsündeki 7 yolcu yaralandı.
Atakent Mahallesi İkitelli Caddesi'nde manevra yapan 34 DJS 231 plakalı otomobil, sağ şeritte seyreden ve 34 M 5341 plakalı minibüse çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, refüjdeki MOBESE direğine çarparak durdu.
Minibüsteki 7 yolcu hafif şekilde yaralanırken, ayakta tedavi edilen yaralılar kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz