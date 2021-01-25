Son dakika: Küçükçekmece'de trafik kazası: 7 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Küçükçekmece'de trafik kazası: 7 kişi yaralandı

25.01.2021 18:33 | Son Güncelleme: 25.01.2021 19:08
Son dakika: Küçükçekmece'de trafik kazası: 7 kişi yaralandı

Son dakika haberler: Küçükçekmece'de direğe çarpan yolcu minibüsündeki 7 yolcu yaralandı.

Küçükçekmece'de direğe çarpan yolcu minibüsündeki 7 yolcu yaralandı.

Atakent Mahallesi İkitelli Caddesi'nde manevra yapan 34 DJS 231 plakalı otomobil, sağ şeritte seyreden ve 34 M 5341 plakalı minibüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, refüjdeki MOBESE direğine çarparak durdu.

Minibüsteki 7 yolcu hafif şekilde yaralanırken, ayakta tedavi edilen yaralılar kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Son dakika: Küçükçekmece'de trafik kazası: 7 kişi yaralandı
Son dakika: Küçükçekmece'de trafik kazası: 7 kişi yaralandı
Son dakika: Küçükçekmece'de trafik kazası: 7 kişi yaralandı
Son dakika: Küçükçekmece'de trafik kazası: 7 kişi yaralandı
Son dakika: Küçükçekmece'de trafik kazası: 7 kişi yaralandı
Son dakika: Küçükçekmece'de trafik kazası: 7 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Selçuk Özdağ Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Feyza Aktan Aleyna Tilki Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Ali Koç Erol Bulut Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Rus Rusya Nijerya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Küçükçekmece'de trafik kazası: 7 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 19:11:11. #1.15#
title