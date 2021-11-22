Otomobilin çarptığı Mecit öldü, mahalleli lastik yakıp eylem yaptı - Haberler
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Otomobilin çarptığı Mecit öldü, mahalleli lastik yakıp eylem yaptı

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel
Otomobilin çarptığı Mecit öldü, mahalleli lastik yakıp eylem yaptı

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde otomobilin çarptığı Suriye uyruklu Mecit Muhammed (11) hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde otomobilin çarptığı Suriye uyruklu Mecit Muhammed (11) hayatını kaybetti. Kazanın ardından yolu kapatan mahalleli, bölgede sık sık kazaların yaşandığını belirterek tepki gösterdi.

Kaza, dün gece saatlerinde Necmettin Erban Caddesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mecit Muhammed'e çarptı. Yaralanan Muhammed, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Akçakale Devlet Hastanesi'nde, doktorların tüm çabasına kurtarılamadı.Kazanın ardından toplanan mahalleli, lastik yakarak yolu trafiğe kapattı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölgede sürekli kazaların yaşadığını belirten mahalleli, polis ekiplerinin uyarısı sonucu dağıldı.


Otomobilin çarptığı Mecit öldü, mahalleli lastik yakıp eylem yaptı

Otomobilin çarptığı Mecit öldü, mahalleli lastik yakıp eylem yaptı

Otomobilin çarptığı Mecit öldü, mahalleli lastik yakıp eylem yaptı

Otomobilin çarptığı Mecit öldü, mahalleli lastik yakıp eylem yaptı

Otomobilin çarptığı Mecit öldü, mahalleli lastik yakıp eylem yaptı

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Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri

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