Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı lise öğrencisi yaralandı.Alınan bilgiye göre, okulundaki karne töreninin ardından evine dönen lise öğrencisi Sedanur Savuk'a, ilçe merkezi Dörtyol mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışırken Özer Ç. (51) idaresindeki 61 KV 150 plakalı otomobil çarptı.Yaralanan Savuk, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.