Otomobilin Çarptığı Koyun Telef Oldu

Adana'da bir otomobilin otoyolda çarptığı koyun telef oldu.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinden Ceyhan ilçesi istikametine giden Fuat Çetin idaresindeki 34 BKR 652 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun 20. kilometresinde yola çıkan koyuna çarptı.

Koyunun telef olduğu kazada, otomobilde hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, sürücünün ifadesine başvurdu.

Otomobil, polis ekiplerinin çalışmasının ardından çekici yardımıyla götürüldü.