Otomobilin çarptığı köpek yaralandı
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Otomobilin çarptığı köpek yaralandı

Otomobilin çarptığı köpek yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde otomobilin çarptığı köpek yaralandı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde otomobilin çarptığı köpek yaralandı.

Kaza, Nurdağı-Kahramanmaraş karayolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil yola çıkan köpeğe çarparak uzaklaştı. Durumu fark eden mahalleli, yaralı köpeği yoldan kaldırdı. İhbar üzerine gelen belediye ve itfaiye ekipleri yaralı köpeği veterinere götürdü. Burada muayene edilen ve vücudunda kırıkları olduğu tespit edilen köpek tedavi edilmek üzere Gaziantep Hayvanat Bahçesi Hastanesi'ne götürüldü.Polis köpeğe çarpan otomobili ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı. 


Otomobilin çarptığı köpek yaralandı
Otomobilin çarptığı köpek yaralandı
Otomobilin çarptığı köpek yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik

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