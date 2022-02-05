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Otomobilin çarptığı köpek için seferber oldular

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Otomobilin çarptığı köpek için seferber oldular

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobilin çarptığı köpeğe su veren vatandaşlar, hayvan barınağına ulaştırarak tedavi edilmesini sağladı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesi Namazgah Caddesi'nde yol kenarında yatan kpeğe sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Yaralı köpeği bulan vatandaşlar ise seferber oldu. Vatandaşlar köpeğe su içirerek durumu belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen belediye ekipleri, yaralı köpeği tedavi edilmek üzere hayvan barınağına götürdü.

Köpeğin barınaktaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Kastamonu, Otomobil, su, Yerel, Haber

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