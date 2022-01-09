Otomobilin çarptığı köpek gençlerin sayesinde tedavi altına alındı - Haberler
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Otomobilin çarptığı köpek gençlerin sayesinde tedavi altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Karabük'te otomobilin çarptığı köpek, gençlerin çabasıyla yaşama tutundu.

KASTAMONU (İHA) - Karabük'te otomobilin çarptığı köpek, gençlerin çabasıyla yaşama tutundu.

Edinilen bilgiye göre, olay Karabük- Kastamonu karayolu Kılavuzlar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarptı. Plakası tespit edilemeyen otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, köpeğin inleme sesini duyan gençler durumu Karabük Belediyesi ekiplerine bildirdi. Olumsuz cevap alan gençler biran olsun köpeğin başından ayrılmazken, hayvanın dakikalarca inlemesi vicdanları sızlattı. Belediye Başkanı Seher Berker'in araya girmesiyle olay yerine gönderilen veteriner hekim tarafından ilk muayenesi yapılan köpek, tedavi edilmek üzere kliniğe götürüldü. - KARABÜK

Otomobilin çarptığı köpek gençlerin sayesinde tedavi altına alındı

Otomobilin çarptığı köpek gençlerin sayesinde tedavi altına alındı

Otomobilin çarptığı köpek gençlerin sayesinde tedavi altına alındı

Otomobilin çarptığı köpek gençlerin sayesinde tedavi altına alındı

Otomobilin çarptığı köpek gençlerin sayesinde tedavi altına alındı

Otomobilin çarptığı köpek gençlerin sayesinde tedavi altına alındı

Otomobilin çarptığı köpek gençlerin sayesinde tedavi altına alındı

Otomobilin çarptığı köpek gençlerin sayesinde tedavi altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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