Otomobilin çarptığı köpeği hayata döndürdüler
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Otomobilin çarptığı köpeği hayata döndürdüler

12.03.2021 11:11 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:16
Otomobilin çarptığı köpeği hayata döndürdüler

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir otomobilin çarptığı yaralı köpek belediye ekiplerinin desteğiyle hayata döndürüldüKumla'da bir köpeğe araba çarptığı ihbarını alan Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaralı canı derhal bulunduğu yerden alarak tedaviye başladı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir otomobilin çarptığı yaralı köpek belediye ekiplerinin desteğiyle hayata döndürüldü

Kumla'da bir köpeğe araba çarptığı ihbarını alan Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaralı canı derhal bulunduğu yerden alarak tedaviye başladı. Kaval kemiğinde kırık olduğu tespit edilen yaralı hayvanın ilk müdahalesi Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından gerçekleştirildi. Radyografik muayenenin ardından kırığın özel müdahale gerektirdiğinin anlaşılması ile Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile bağlantı kuruldu. Tedavisi Nilüfer Belediyesi'nde devam eden yaralı canın ayağına kırık nedeniyle plaka takıldı.

Veteriner hekimlerin müdahalesi ile yaralı köpek yeniden hayata dönerken, tedavi sonrası gözlemin 10 gün süreceği öğrenildi. Bu süre içinde yaralı köpeğin Gemlik Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi'nde gözetim altında tutulacağı, sağlığına kavuştuktan sonra ise alındığı yere bırakılacağı belirtildi. Yaralı köpeğin çok kısa sürede sağlığına kavuşacağını söyleyen veteriner hekimler, bir canı daha kurtarmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler. - BURSA

Otomobilin çarptığı köpeği hayata döndürdüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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