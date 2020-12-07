Otomobilin çarptığı köpeğe jandarma sahip çıktı
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Otomobilin çarptığı köpeğe jandarma sahip çıktı

07.12.2020 14:25 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:29
Otomobilin çarptığı köpeğe jandarma sahip çıktı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, yolda otomobil çarpmasıyla ağır yaralanan köpeğe jandarma ekibi sahip çıktı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, yolda otomobil çarpmasıyla ağır yaralanan köpeğe jandarma ekibi sahip çıktı. Ekip otosuyla barınağa götürülen köpek, tedaviye alındı.

Çerkezköy'ün Yalıboyu OSB Organize Sanayi Bölgesi önünden yolun karşısına geçmeye çalışan sokak köpeğine, otomobil çarptı. Yerde acıyla kıvranan ve ağır yaralanan köpeği gören jandarma ekibi, ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra köpeği araçlarına alan jandarma ekibi, tedavisinin yapılması için Çerkezköy Hayvan Barınağı'na götürdü. Tedavi uygulanan köpeğin iyi olduğu belirtildi.

 


Otomobilin çarptığı köpeğe jandarma sahip çıktı
Otomobilin çarptığı köpeğe jandarma sahip çıktı
Otomobilin çarptığı köpeğe jandarma sahip çıktı
Otomobilin çarptığı köpeğe jandarma sahip çıktı
Otomobilin çarptığı köpeğe jandarma sahip çıktı
Otomobilin çarptığı köpeğe jandarma sahip çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

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