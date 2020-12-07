Otomobilin çarptığı köpeğe jandarma sahip çıktı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, yolda otomobil çarpmasıyla ağır yaralanan köpeğe jandarma ekibi sahip çıktı. Ekip otosuyla barınağa götürülen köpek, tedaviye alındı.

Çerkezköy'ün Yalıboyu OSB Organize Sanayi Bölgesi önünden yolun karşısına geçmeye çalışan sokak köpeğine, otomobil çarptı. Yerde acıyla kıvranan ve ağır yaralanan köpeği gören jandarma ekibi, ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra köpeği araçlarına alan jandarma ekibi, tedavisinin yapılması için Çerkezköy Hayvan Barınağı'na götürdü. Tedavi uygulanan köpeğin iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN