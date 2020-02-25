Otomobilin çarptığı kişi öldü
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan kadın hayatını kaybetti.
25.02.2020 19:06 | Son Güncelleme: 25.02.2020 19:08
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan kadın hayatını kaybetti.
Mikail O. idaresindeki 06 DTN 91 plakalı otomobil, Sivrioğlu mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Sevim Madenci'ye (38) çarptı.
Madenci, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Mikail O. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA