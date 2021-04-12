Kırklareli'nde otomobilin çarptığı kişi köprüden aşağı düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli'nde otomobilin çarptığı kişi köprüden aşağı düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde otomobilin çarptığı kişi köprüden aşağı düştü

Kırklareli'nde otomobilin çarptığı kişi köprüden düşerek yaralandı.

Kırklareli'nde otomobilin çarptığı kişi köprüden düşerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Lüleburgaz ilçesi Dere Mahallesi'nde bulunan köprü üzerinde yaya olarak yürüyen Naci Temel'e (53) bir otomobil çarptı. Çarpma sonucu dengesini kaybeden Temel, köprüden 5 metre aşağı düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Temel, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde otomobilin çarptığı kişi köprüden aşağı düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Süleyman Soylu Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Ataizi Kaan Yıldırım Demet Özdemir
Spor Muslera Arda Turan Ersun Yanal Fatih Terim Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırklareli'nde otomobilin çarptığı kişi köprüden aşağı düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 17:42:11. #1.15#
title