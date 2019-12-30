Otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti
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Otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

İzmir'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

30.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:39
Otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda tramvaydan indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşındaki Mevlüt A'ya, Nuri Y. (21), yönetimindeki 41 V 1101 plakalı otomobil çarptı.

Mevlüt A, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Nuri Y. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti
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