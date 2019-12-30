Otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti
İzmir'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
İzmir'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Konak ilçesi Güzelyalı Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda tramvaydan indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşındaki Mevlüt A'ya, Nuri Y. (21), yönetimindeki 41 V 1101 plakalı otomobil çarptı.
Mevlüt A, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Nuri Y. gözaltına alındı.