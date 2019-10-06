Otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

06.10.2019 13:42
Otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yukarısevindikli Mahallesi'nde T.K idaresindeki plakası belirlenmeyen otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Rüstem Akgün'e (83) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Rüstem Akgün'ün cenazesi Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gözaltına alınan sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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