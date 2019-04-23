Otomobilin Çarptığı Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Kulaksız idaresindeki 55 NP 39 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Oto Galericiler Sitesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Halit Bayrak'a (69) çarptı.

Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Bayrak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bayrak'ın, Oto Galericiler Sitesi'ne satın almak amacıyla otomobil baktığı öğrenildi.

Bu arada kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaynak: AA