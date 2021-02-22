Otomobilin çarptığı 'Kırçıllı' hayata özel yürüteçle tutundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Otomobilin çarptığı 'Kırçıllı' hayata özel yürüteçle tutundu

22.02.2021 09:50 | Son Güncelleme: 22.02.2021 09:55
Otomobilin çarptığı 'Kırçıllı' hayata özel yürüteçle tutundu

MANİSA'da otomobil çarpması sonucu arka bacakları felç olan 'Kırçıllı' isimli 4 yaşındaki sokak köpeği, Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde özel olarak tasarlanan ortopedik yürüteçle hayata tutundu.

MANİSA'da otomobil çarpması sonucu arka bacakları felç olan 'Kırçıllı' isimli 4 yaşındaki sokak köpeği, Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde özel olarak tasarlanan ortopedik yürüteçle hayata tutundu.

Yunusemre ilçesinde 14 Ocak'ta otomobil çarpması sonucu yaralanan sokak köpeği, Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne getirildi. 4 yaşındaki köpeğin, bel omurilik kemiğinde kırık bulunduğu bu nedenle de arka bacaklarında felç olduğu saptandı. Merkez görevlileri, 'Kırçıllı' ismini verdikleri köpek için ortopedik yürüteç tasarladı. Yürüteç ve uygulanan fizik tedavi ile Kırçıllı, hayata bağlandı. Kırçıllı, şimdi yürüteci ile özgürce yürüyüp, koşuyor.

'MUTLULUĞU GÖZÜNDEN OKUNDU'

Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi Veteriner Sağlık Teknikeri Uğur Manavoğlu, "Kırçıllı ismini verdiğimiz sokak köpeği, 14 Ocak günü Yunusemre ilçesinde trafik kazası geçirmiş olarak barınağa getirildi. Vücudunun arka tarafı tutmuyordu. Röntgen sonrasında bel omurlarında kırık olduğunu gördük. Bel omur tedavileri uzun süreçli ve çoğu zaman tedaviye yanıt vermiyor. Burada ilaç tedavisiyle de destekledik. Kırçıllı için bir yürüteç yaptırdık. Yürütece bindirdiğimizde mutluluğu gözünden okundu. Biz de mutluluğu ile mutlu olduk. Barınakta belirli saatlerde dolaştırmaya başladık. Çünkü aynı yerde yattığında vücudunda tıpkı yatalak insanlar gibi yatak yaraları oluştu. Bu saatten sonra yürümesi çok zor. İnşallah yürüteciyle hayatını daha kaliteli ve sağlıklı sürdürmeye devam eder" diye konuştu.


Otomobilin çarptığı 'Kırçıllı' hayata özel yürüteçle tutundu
Otomobilin çarptığı 'Kırçıllı' hayata özel yürüteçle tutundu
Otomobilin çarptığı 'Kırçıllı' hayata özel yürüteçle tutundu
Otomobilin çarptığı 'Kırçıllı' hayata özel yürüteçle tutundu
Otomobilin çarptığı 'Kırçıllı' hayata özel yürüteçle tutundu
Otomobilin çarptığı 'Kırçıllı' hayata özel yürüteçle tutundu
Otomobilin çarptığı 'Kırçıllı' hayata özel yürüteçle tutundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Pervin Buldan Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Can Yaman Cem Yılmaz İrem Derici Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Hakan Kutlu Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Pkk İran Kaza Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otomobilin çarptığı 'Kırçıllı' hayata özel yürüteçle tutundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 09:57:53. #1.16#
title