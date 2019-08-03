Otomobilin çarptığı kedi tedaviye alındı

Otomobilin çarptığı kedi tedaviye alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan kedi tedaviye alındı.

3.08.2019 14:35
Otomobilin çarptığı kedi tedaviye alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan kedi tedaviye alındı.
Dumlupınar Mahallesi Ulucami Caddesi'nde otomobilin çarpması sonucu yaralanan kediyi gören vatandaşlar durumu İskenderun Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi ekiplerine bildirdi.
Olay yerine giden ekipler, yaralanan kediyi bakım merkezine götürdü.
Arka ayaklarında kırıklar olduğu belirlenen kedi, tedaviye alındı.

Kaynak: AA
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