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Otomobilin çarptığı kedi, tedavi altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Otomobilin çarptığı kedi, tedavi altına alındı

Adıyaman'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaralanan kedi, tedavi altına alındı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaralanan kedi, tedavi altına alındı.

Atatürk Bulvarı Adıyaman Valiliği yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan bir kediye otomobil çarptı. Yol ortasında kıvranan kediyi fark eden vatandaşlar durumu Adıyaman Belediyesine bildirdi. Olay yerine gönderilen Adıyaman Belediyesine bağlı Veteriner Müdürlüğü ekipleri, yaralı kediyi alarak tedavi için götürdü. Veteriner hekimler tarafından tedavisi yapılan ve ayağından yaralandığı öğrenilen kedinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - ADIYAMAN

Otomobilin çarptığı kedi, tedavi altına alındı

Otomobilin çarptığı kedi, tedavi altına alındı

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