OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KARACAYI YAŞATMAYA ÇALIŞIYORLAR
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OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KARACAYI YAŞATMAYA ÇALIŞIYORLAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu yaralanan karaca tedavi altına alındı.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu yaralanan karaca tedavi altına alındı.

Alaplı'da ormanlık alandan bir anda yola çıkan karaca, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Otomobil sürücüsü, yaralı karacayı Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Bir ayağında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırık oluşan karaca, tedavi altına alındı. Rehabilitasyon merkezi görevlileri, yaralı karacayı yaşatmak için büyük çaba sarf ediyor.

Veteriner hekim Arif Aktürk, 1 yaşlarındaki karacanın hayati tehlikesi mevcut şekilde geldiğini belirterek, "Sağ arka ayağında çıkık ve vücudun çeşitli yerlerinde yaralar vardı. Ameliyata alarak çıkığı yerine oturttuk. Şuan serumlarla birlikte tedavisine devam ediyoruz. Milli Parklarla iletişim haline geçtik. Tedavisine bir süre daha burada devam edeceğiz. Yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KARACAYI YAŞATMAYA ÇALIŞIYORLAR
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KARACAYI YAŞATMAYA ÇALIŞIYORLAR
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KARACAYI YAŞATMAYA ÇALIŞIYORLAR
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KARACAYI YAŞATMAYA ÇALIŞIYORLAR
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KARACAYI YAŞATMAYA ÇALIŞIYORLAR
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KARACAYI YAŞATMAYA ÇALIŞIYORLAR
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KARACAYI YAŞATMAYA ÇALIŞIYORLAR
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KARACAYI YAŞATMAYA ÇALIŞIYORLAR
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KARACAYI YAŞATMAYA ÇALIŞIYORLAR
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KARACAYI YAŞATMAYA ÇALIŞIYORLAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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