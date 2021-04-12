Otomobilin çarptığı kamyonet takla atıp alev aldı: 1'i ağır, 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobilin çarptığı kamyonet takla atıp alev aldı: 1'i ağır, 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Otomobilin çarptığı kamyonet takla atıp alev aldı: 1'i ağır, 2 yaralıİZMİR'in Narlıdere ilçesinde, otoyolda seyir halindeki bir otomobil, aynı yönde ilerleyen kamyonete arkadan çarptı.

Otomobilin çarptığı kamyonet takla atıp alev aldı: 1'i ağır, 2 yaralı

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, otoyolda seyir halindeki bir otomobil, aynı yönde ilerleyen kamyonete arkadan çarptı. Bariyere çarpıp, takla atan kamyonetin alev alması sonucu küle döndüğü kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında İzmir Çevreyolu Balçova yol ayrımı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Serhat K. (23) idaresindeki 35 AZR 56 plakalı otomobil, Narlıdere yönünden Balçova istikametine seyir halinde olduğu sırada, aynı yönde ilerleyen Ömer Ç. (27) yönetimindeki 35 AUR 477 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ömer Ç. idaresindeki kamyonet kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı daha sonra da takla attı. Kaza sırasında, kamyonet sürücüsü Ömer Ç. araçtan fırlayarak yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan Ömer Ç. ve hafif yaralandığı öğrenilen Serhat K. 'ya müdahalede bulundu. Ayrıca, çarpmanın etkisiyle yanmaya başlayan kamyonete ise itfaiye ekipleri müdahalede etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, yaralılar ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi' ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Ömer Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan, İzmir Çevreyolu Balçova istikametinde trafik akışı kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlandı.

Otomobilin çarptığı kamyonet takla atıp alev aldı: 1'i ağır, 2 yaralı
Otomobilin çarptığı kamyonet takla atıp alev aldı: 1'i ağır, 2 yaralı
Otomobilin çarptığı kamyonet takla atıp alev aldı: 1'i ağır, 2 yaralı
Otomobilin çarptığı kamyonet takla atıp alev aldı: 1'i ağır, 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Vladimir Putin Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Yılmaz Vural Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Otomobilin çarptığı kamyonet takla atıp alev aldı: 1'i ağır, 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 12:09:44. #1.14#
title