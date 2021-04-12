Otomobilin çarptığı kamyonet alev aldı: 1'i ağır 2 yaralı

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İzmir'in Narlıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından bir araç alev alarak yanarken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 00.30 sıralarında İzmir Çeşme Çevreyolu Balçova yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Narlıdere istikametinden Balçova istikametine seyir halinde olan Serhat K. (23) yönetimindeki 35 AZR 56 plakalı Mercedes marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki bariyere, ardından aynı yönde seyir halinde olan Ömer Ç. (27) yönetimindeki 35 AUR 477 plakalı Suzuki marka kamyonete arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet içerisinde bulunan Ömer Ç. araç içerisinden yola fırlarken, kaza yapan kamyonet alev alarak yanmaya başladı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de yanan araca müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralandığı belirlenen kamyonet sürücüsü Ömer Ç. ve otomobil sürücüsü Serhat K., ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ömer Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Serhat K.'nin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan kaza sebebiyle yolun bir kısmı trafiğe kapatılırken, araçların çekilmesinin ardından yol normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı