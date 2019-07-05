Otomobilin çarptığı kadın öldü - BURSA

Otomobilin çarptığı kadın öldü - BURSA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Bursa-Ankara kara yolunda bir akaryakıt istasyonunun önünde karşıya geçmeye çalışan Mecbure Tağ'a, Abdurrahman K. idaresindeki 16 MA 0917 plakalı otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrularak olay yerinde yaşamını yitiren kadının cesedi, İnegöl Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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