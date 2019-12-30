Otomobilin çarptığı kadın öldü
KAYSERİ'de Sultan Urhan (68) yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
KAYSERİ'de Sultan Urhan (68) yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, merkez Kocasinan ilçesi Ziyagökalp Mahallesi, Kaldırım Caddesinde meydana geldi. Nizamettin Tufan yönetimindeki 38 HK 903 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sultan Urhan'a çarptı. Ağır yaralanan Urhan, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Urhan, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü gözaltına alındı.