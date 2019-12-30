Otomobilin çarptığı kadın öldü
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Otomobilin çarptığı kadın öldü

KAYSERİ'de Sultan Urhan (68) yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

30.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:14
Otomobilin çarptığı kadın öldü

'de Sultan Urhan (68) yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, merkez ilçesi Ziyagökalp Mahallesi, Kaldırım Caddesinde meydana geldi. Nizamettin Tufan yönetimindeki 38 HK 903 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sultan Urhan'a çarptı. Ağır yaralanan Urhan, ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Urhan, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
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