Otomobilin çarptığı kadın öldü

28.11.2019 20:35 | Son Güncelleme: 28.11.2019 20:35

KONYA'da, yolun karşına geçmek isteyen yaşlı kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Emir Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Tuğba K. (40) yönetimindeki 42 ABB 530 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen kimliği henüz öğrenilemeyen yaşlı kadına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki bir hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Tuğba K. ise polis tarafından gözaltına alındı.Soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA