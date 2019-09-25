Otomobilin çarptığı kadın öldü

25.09.2019 12:00

KAYSERİ'de Sevgi Nurgöker, (35) yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana geldi. Hamza Karakurt yönetimindeki 38 UA 092 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Sevgi Nurgöker'e çarptı. Yaralanan Nurgöker, otomobil sürücüsü tarafından hastaneye götürüldü. Yaralı kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Sürücü Hamza Karakurt, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA