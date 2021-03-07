Otomobilin çarptığı kadın, metrelerce havada savruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Otomobilin çarptığı kadın, metrelerce havada savruldu

07.03.2021 18:12 | Son Güncelleme: 07.03.2021 18:15
Otomobilin çarptığı kadın, metrelerce havada savruldu

ANKARA'da, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı.

ANKARA'da, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce havada savrulan kadın yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaza, geçen cuma günü öğle saatlerinde Altındağ ilçesinde meydana geldi. Orhan Kemal Caddesi'ndeki yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen ve ismi henüz öğrenilemeyen kadına otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havada metrelerce savrulan kadın, kanlar içinde yerde kaldı. Yaralı kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDAÖte yandan kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Kaza anını gören Cihan Akın, "Bir fren sesi duyduk, kafamızı çevirdiğimizde kadının 2 metre civarında havaya uçtuğunu gördük. Hemen kadının yanına gittik. O sırada ambulans geldi ve ilk müdahalenin ardından kadını hastaneye götürdüler. Bu yolda sürekli kaza oluyor. Tam yaya geçidinde kadına çarptı. Kadın o anda ayağa kalktı ama durumu kötüydü" dedi.

Otomobilin çarptığı kadın, metrelerce havada savruldu
Otomobilin çarptığı kadın, metrelerce havada savruldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Aleyna Tilki Demet Akalın Esra Dermancıoğlu
Spor Erol Bulut Fatih Terim Hakan Kutlu Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otomobilin çarptığı kadın, metrelerce havada savruldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 18:16:31. #1.15#
title