Otomobilin çarptığı kadın metrelerce fırladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Otomobilin çarptığı kadın metrelerce fırladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobilin çarptığı kadın metrelerce fırladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın yaralandı. Kadının çarpmanın şiddetiyle metrelerce fırladığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.30 sularında ilçeye bağlı Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Hanife Ö.'ye (61), İdris Nebi Z. idaresindeki 67 ABE 616 plakalı Renault marka otomobil çarptı. Özen, çarpmanın şiddetiyle yere düştü. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yolda bir süre acılar içerisinde bekleyen yaralı Hanife Ö., sağlık ekiplerinin gelmesi ile ilk müdahale yapıldı. Sedye ile ambulansa alınan Hanife Ö. ambulans ile ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kadına otomobilin çarpma anı, taksi durağının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yaya geçidinden geçmekte olan kadın, otomobilin kendisine çarpması sonrası metrelerce fırladığı görülüyor. - ZONGULDAK

Otomobilin çarptığı kadın metrelerce fırladı
Otomobilin çarptığı kadın metrelerce fırladı
Otomobilin çarptığı kadın metrelerce fırladı
Otomobilin çarptığı kadın metrelerce fırladı
Otomobilin çarptığı kadın metrelerce fırladı
Otomobilin çarptığı kadın metrelerce fırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Erkan Kandemir Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Binnur Kaya Aleyna Tilki
Spor Şenol Güneş Mesut Bakkal Bülent Uygun Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ege Karaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otomobilin çarptığı kadın metrelerce fırladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 18:34:31. #1.16#
title