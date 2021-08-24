Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
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Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da otomobilin çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kütahya'da otomobilin çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ç. yönetimindeki 43 AAF 180 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmekte olan 41 yaşındaki Ayten Nürcan'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Gürcan, ambulansla Kütahya Evliye Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gürcan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aynı bölgede dün de 21 yaşındaki Esra Uslu otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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