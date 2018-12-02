Otomobilin Çarptığı Kadın, Hayatını Kaybetti

ADANA'nın Kozan ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen tarım işçisi Meryem Şahin (28), otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Kozan-Kadirli Karayolu Bulduklu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. E.A.'nın yönetimindeki 01 RZ 252 plakalı otomobil, iddiaya göre yolun karşısına geçmek isteyen tarım işçisi Meryem Şahin'e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Şahin'in öldüğü belirlendi. Jandarmanın kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından evli ve 4 çocuk annesi Şahin'in cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, otomobil sürücüsü E.A.'yı gözaltına aldı.

- Adana