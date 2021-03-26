DÜZCE Otomobilin çarptığı kadın havaya fırlayıp, kaputun üzerinde sürüklendi; o anlar kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

DÜZCE Otomobilin çarptığı kadın havaya fırlayıp, kaputun üzerinde sürüklendi; o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Otomobilin çarptığı kadın havaya fırlayıp, kaputun üzerinde sürüklendi; o anlar kameradaDÜZCE'de, bir otomobilin, aniden yola çıkan Ayşe Pehlivan'a (55) çarptığı kazada havaya fırlayıp, kaputun üzerine düşen talihsiz kadın metrelerce sürüklenerek yaralandı.

Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı
Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı
220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu
220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu

Otomobilin çarptığı kadın havaya fırlayıp, kaputun üzerinde sürüklendi; o anlar kamerada

DÜZCE'de, bir otomobilin, aniden yola çıkan Ayşe Pehlivan'a (55) çarptığı kazada havaya fırlayıp, kaputun üzerine düşen talihsiz kadın metrelerce sürüklenerek yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, öğlen saatlerinde Düzce Cumhuriyet Mahallesi kavşağında meydana geldi. Abdullah Ü. yönetimindeki 34 VDM 46 plakalı otomobil, iddiaya göre kavşakta aniden yola çıkan Ayşe Pehlivan'a çarptı. Pehlivan, çarpmanın etkisiyle havalanıp, kaputun üzerine düşerek metrelerce sürüklendi. Yaralanan Pehlivan, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DÜZCE Otomobilin çarptığı kadın havaya fırlayıp, kaputun üzerinde sürüklendi; o anlar kamerada
DÜZCE Otomobilin çarptığı kadın havaya fırlayıp, kaputun üzerinde sürüklendi; o anlar kamerada
DÜZCE Otomobilin çarptığı kadın havaya fırlayıp, kaputun üzerinde sürüklendi; o anlar kamerada
DÜZCE Otomobilin çarptığı kadın havaya fırlayıp, kaputun üzerinde sürüklendi; o anlar kamerada
DÜZCE Otomobilin çarptığı kadın havaya fırlayıp, kaputun üzerinde sürüklendi; o anlar kamerada
DÜZCE Otomobilin çarptığı kadın havaya fırlayıp, kaputun üzerinde sürüklendi; o anlar kamerada
DÜZCE Otomobilin çarptığı kadın havaya fırlayıp, kaputun üzerinde sürüklendi; o anlar kamerada
DÜZCE Otomobilin çarptığı kadın havaya fırlayıp, kaputun üzerinde sürüklendi; o anlar kamerada
DÜZCE Otomobilin çarptığı kadın havaya fırlayıp, kaputun üzerinde sürüklendi; o anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Mehmet Özhaseki
Magazin Yunus Emre Aleyna Tilki Uraz Kaygılaroğlu Cemal Can Canseven
Spor Ali Koç Ozan Tufan Hakan Kutlu Ersun Yanal Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DÜZCE Otomobilin çarptığı kadın havaya fırlayıp, kaputun üzerinde sürüklendi; o anlar kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 19:28:10. #1.14#
title