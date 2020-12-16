Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde seyir halindeki otomobilin çarptığı yaya halindeki yaşlı kadın ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Camaitik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri Hacı Leman Camii yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağı seyreden Şaban Ç. yönetimindeki 59 LC 551 plakalı otomobil, yolda karşıdan karşıya geçen Gülasem Y. isimli yayaya çarptı.

Kaza sonrası ağır yaralanan yaşlı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülasem Y. tedavisi için ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

"Bir anda önüme çıktı, çok üzgünüm"

Kaza nedeniyle üzüntülü olduğunu ifade eden sürücü Şaban Ç., "Bir anda yola çıktı ve ne olup bittiğini anlayamadım. Çok üzgünüm" diye konuştu.

Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR