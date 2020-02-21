Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı
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Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı.

21.02.2020 20:54 | Son Güncelleme: 21.02.2020 20:54
Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

'nun ilçesinde otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ünye'den Fatsa'ya seyir halinde olan A.T. (58) yönetimindeki 34 RB 0580 plakalı otomobil, 'nde yolun karşısına geçen Sema Aldemir'e (45) çarptı.

Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırılan Aldemir, durumunun ağırlaşması nedeniyle özel bir hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA
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