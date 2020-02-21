Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ünye'den Fatsa'ya seyir halinde olan A.T. (58) yönetimindeki 34 RB 0580 plakalı otomobil, Güzelyalı Mahallesi'nde yolun karşısına geçen Sema Aldemir'e (45) çarptı.
Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırılan Aldemir, durumunun ağırlaşması nedeniyle özel bir hastaneye sevk edildi.