Otomobilin Çarptığı Iraklı Çocuk Yaralandı

Samsun'da 13 yaşındaki Iraklı çocuk, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu olduğu öğrenilen Omar İsmail Abbas (13), yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucunda metrelerce sürüklenerek yaralandı. Vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan ve ayağında kırık meydana gelen Abbas, olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili incelemelerini sürdürüyor. - SAMSUN