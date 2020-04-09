Otomobilin çarptığı iki küçükbaş hayvan telef oldu Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobilin çaptığı 3 küçükbaş hayvandan ikisi telef oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobilin çaptığı 3 küçükbaş hayvandan ikisi telef oldu. Volkan K'nin kullandığı 34 CCL 718 plakalı otomobil, Milas-Bodrum kara yolu Torba istikametinde, yolun karşısına geçen üç küçükbaş hayvana çarptı. Kazada, hayvanların ikisi telef olurken, diğeri yaralı olarak olay yerinden uzaklaştı. Telef olan hayvanlar belediye ekiplerince yoldan kaldırıldı. Kaynak: AA