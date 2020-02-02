Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti
Haberler » Güncel » Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti - Haber

Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin çarptığı genç kız yaşamını yitirdi.

02.02.2020 13:28 | Son Güncelleme: 02.02.2020 13:30
Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

'ın ilçesinde otomobilin çarptığı genç kız yaşamını yitirdi.

Ş.Ç. yönetimindeki 09 HG 824 plakalı otomobil, Aydın-Muğla kara yolu otogar kavşağı yakınlarında karşıya geçmeye çalışan Beyza Aygül'e (16) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Aygül'ün, 112 Acil Servis ekibince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza yerine gelen genç kızın annesi Mürüvvet ve babası Ali Aygül gözyaşlarına hakim olamadı.

Aygül'ün cenazesi, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler