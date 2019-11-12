Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti
Haberler » 3. Sayfa » Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti - Haber

Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Elazığ'da otomobilin çaptığı genç kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

12.11.2019 14:17 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:22
Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

'da otomobilin çaptığı genç kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Kaza dün, Caddesi Çaydaçıra Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 20 yaşındaki Songül Çağatay'a, E.D. yönetimindeki 06 AEN 85 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile ağır yaralanan genç kız, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.


Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Çağatay, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.