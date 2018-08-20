Otomobilin Çarptığı Genç Kadın Yaşam Savaşı Veriyor

Otomobilin Çarptığı Genç Kadın Yaşam Savaşı Veriyor

Samsun’da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan genç kadın, yaşam mücadelesi veriyor.

Otomobilin Çarptığı Genç Kadın Yaşam Savaşı Veriyor

Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan genç kadın, yaşam mücadelesi veriyor.

Kaza, İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmekte olan Buse E.'ye(22), Hakan P. idaresindeki bir otomobil çarptı. Kazada genç kadın ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Buse E., yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. - SAMSUN

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