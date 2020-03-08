Otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti
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Otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 25 yaşındaki bir genç, otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

08.03.2020 00:59 | Son Güncelleme: 08.03.2020 01:00
Otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti

'nun ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 25 yaşındaki bir genç, otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ordu'dan istikametine seyir halinde olan S.Ç. idaresindeki 52 EJ 915 plakalı otomobil, DEMAS Kavşağında yolun karşısına geçmek isteyen Yakup İlişe'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre savrulan genç için vatandaşlar sağlık ekiplerinden yardım istedi.

112 Acil Sağlık Ekipleri, gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, savcının incelemesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti
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