Otomobilin Çarptığı Genç, 15 Gün Süren Yaşam Savaşını Kaybetti
Trabzon'da otomobilin çarptığı genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Trabzon'da otomobilin çarptığı genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Çarşıbaşı ilçesi sahil yolunda bulunduğu bisiklete otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki Caner Kocaman, 15 gündür tedavi gördüğü Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
N.K'nın kullandığı 06 FYZ 53 plakalı otomobilin 28 Ağustos'ta çarptığı bisikletteki Ömür Kocaman (15) ise olay yerinde hayatını kaybetmişti.